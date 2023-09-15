TIENS Grubu'nun 28'inci Yıl Dönümü Kutlaması ve 2023 Küresel Karnaval Zirvesi Gerçekleşti

TIENS Grubu'nun 28'inci Yıl Dönümü Kutlaması ve 2023 Küresel Karnaval Zirvesi 'Dönüşüm' temasıyla gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından 5 binden fazla çevrimdışı distribütör etkinlikte bir araya geldi. Verilen bilgiye göre; konferans sırasında şirket, dünya genelinde 110'den fazla ülke ve bölgeye eş zamanlı olarak canlı yayın gerçekleştirdi.