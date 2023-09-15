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TIENS Grubu'nun 28'inci Yıl Dönümü Kutlaması ve 2023 Küresel Karnaval Zirvesi Gerçekleşti

Ekonomi Haberleri

TIENS Grubu'nun 28'inci Yıl Dönümü Kutlaması ve 2023 Küresel Karnaval Zirvesi 'Dönüşüm' temasıyla gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından 5 binden fazla çevrimdışı distribütör etkinlikte bir araya geldi. Verilen bilgiye göre; konferans sırasında şirket, dünya genelinde 110'den fazla ülke ve bölgeye eş zamanlı olarak canlı yayın gerçekleştirdi.

TIENS Grubu'nun 28'inci Yıl Dönümü Kutlaması ve 2023 Küresel Karnaval Zirvesi gerçekleşti.

Transform - The TIENS 28'inci Yıl Dönümü Kutlaması ve 2023 Küresel Karnaval Zirvesi 'Dönüşüm' temasıyla gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından 5 binden fazla çevrimdışı distribütör etkinlikte bir araya geldi. Verilen bilgiye göre; konferans sırasında şirket, dünya genelinde 110'den fazla ülke ve bölgeye eş zamanlı olarak canlı yayın gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

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