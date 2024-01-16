Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 810 bin 220 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı süt ve süt ürünleri üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 13,5 arttı, ayran üretimi yüzde 18,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 12,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 13 arttı, tereyağı üretimi yüzde 1,2 azaldı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,8 arttı, ayran üretimi yüzde 8,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,8 arttı, tereyağı üretimi yüzde 10,3 azaldı.

Bir önceki ay 819 bin 386 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 810 bin 220 ton oldu. Bir önceki ay 136 bin 232 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 2,1 oranında artarak 139 bin 149 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN