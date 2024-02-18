Ticari Kredi Kartlarında Taksit Sayısının Artırılması Önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ticari kredi kartlarındaki taksit sayısının artırılmasını gerektiğini söyledi. Enflasyonla mücadele sürecinde parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında kredi kartlarına sınırlandırmanın gündeme geldiğini hatırlatan Baran, bireysel kredi kartları ile ticari kredi kartlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Ticari kredi kartlarının bireysel kredi kartlarından ayrı değerlendirilmesi gerekiyor"

İş dünyasının finansman kaynağı olarak vadeli çeki kullandığını ancak zaman içerisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çekin itibarının azaldığını ve kullanımının gerilediğini bildiren Baran, "Piyasalarda çekin yerini ticari kredi kartları aldı. Ticari kredi kartları şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkanı sağlarken, ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor. Güvenilirliği konusunda şüphe oluşturmadığı için de herkes tarafından kabul ediliyor. Ticari kredi kartlarının bireysel kredi kartlarından ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır " dedi.

"İnşaat ve kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle inşaat malzemelerine olan talep arttı"

Baran, inşaat malzemeleri sektöründe artan talep ve kredi kartı harcamalarındaki artışın tüketimden değil, inşaat üretiminden kaynaklandığına dikkat çekti. İnşaat malzemelerini temin etmenin güçleştiğini kaydeden Baran, "Ülkece yaşadığımız büyük felaketin ardından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak üzere başlayan inşaat ve kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle inşaat malzemelerine olan talep arttı. İnşaat malzemelerini temin etmek güçleşti. Bu süreçte nakit kullanmak neredeyse mümkün değil. Geriye tek çare ticari kredi kartı kullanımı kalıyor. Deprem bölgesinde hayatın yeniden normalleşmesi için, depremzede vatandaşlarımıza konut üretiminin ve kentsel dönüşümün sekteye uğramaması için inşaat malzemeleri sektöründe ticari karta taksit uygulamasının devamı elzem" dedi. - ANKARA