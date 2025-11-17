Haberler

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'nde Artış ve Reel Düşüş

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2025'in üçüncü çeyreğinde nominal olarak yüzde 30 artarken, reel olarak yüzde 2,4 azaldı. Dükkan ve ofis fiyat endekslerinde de benzer bir artış ve reel düşüş gözlendi.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 ve yıllık bazda nominal yüzde 30 artarken, reel olarak yüzde 2,4 azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 3. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

TGFE, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30 artarken, reelde ise yüzde 2,4 azaldı.

Türkiye genelinde, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal yüzde 30 artmasına karşın reel olarak yüzde 2,4 azaldı.

Ofis Fiyat Endeksi de aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,6 artarken, reelde ise yüzde 2,7 azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, İstanbul'da yüzde 3,2, Ankara'da yüzde 5,2 ve İzmir'de yüzde 3 artış kaydetti.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,3, 32 ve 31,9 yükseldi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
