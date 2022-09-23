Türkiye-İsrail arasında ticari diplomasi hamlesi

Türkiye ve İsrail ilişkileri normalleşme yolunda ilerlerken ticari diplomasi alanında da iki ülke arasında yeni adımlar atılıyor. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndan İsrail ve Türkiye arasındaki temaslara devam ederken Kudüs Ticaret Odası da Türkiye ile alakalı önemli bir adıma imza attı.

İsrail ve Türkiye arasındaki sıcak temaslarla normalleşme adımları atılıyor. Kısa süre önce İsrail tarafından yapılan açıklamada Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanacağı ilan edildi. Salı günü ise Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Devlet Başkanı Yair Lapid arasında temaslar gerçekleştirildi.

Diğer yandan iki ülke arasında ticari diplomasi hamlesi gerçekleşti. Kudüs Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşme doğrultusunda Türkiye-İsrail ilişkilerinde iki ülke, diplomatik ilişkilerin yeniden üst seviyeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, 2022'nin ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak, 1 milyar 357 milyon dolara ulaştı. Normalleşme büyükelçi ve konsolos atama kararı alınması sonrası iki ülke içinde oluşan sinerji ve pozitif hava her iki taraf içinde ekonomik olarak karşılıklı büyüme imkanını sağlamasını yol açacak. Uzmanlar bu sıcak temasların, Türkiye ile İsrail arasında ihracat hacminin artmasına dolayısıyla Türkiye'nin İsrail'e ihracat kanalı ile sunacağı ürün yelpazesinin büyük potansiyelli rakamlara ulaşacağı öngörülüyor.



KUDÜS TİCARET ODASI TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNİ KURDU

İki ülke devlet başkanlarının diplomatik ilişkilerin artması için attığı adım gündemde iken kısa adı 'Jerccom' olan merkezi İsrail Kudüs'te bulunan 'Jerusalem Chamber of Commerce', Kudüs Ticaret Odası Türkiye Ofisi'nin hayata geçmesi ve başkan atanması ilişkilerin daha da artması için önemli gelişme oldu.

Kudüs Ticaret Odası'nda çalışmalara başlayan Türkiye Ofisi'nin yaptığı resmi açıklamada, "1908 yılında kurulan ve dünya genelinde faaliyet gösteren, Jerccom kısa adlı Jerusalem Chamber of Commerce, Kudüs Ticaret Odasının Türkiye Bölge Başkanlığı çalışmalarına başlamıştır. Türkiye'de B2B-B2C görüşmelerini yapmak, sanayi bölgeleri ve İhracatçılar Birliği bağlantılarını kurmak, Savunma Sanayi ve Ticaret Dernekleri dahil olmak üzere resmi kurumlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yanında özel kişi ve kuruluşlar nezdinde bireysel bağlantıları ile birlikte ticari faaliyetleri geliştirmek üzere tarafımızı temsil etmeye yetkili olarak yönetimimiz, tüm idari işleri yürüteceğimiz Türkiye Bölge Ofisi'mizde iki ülke arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve iç pazar ile ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaktır" denildi.