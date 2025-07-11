Ticaret ve Perakende Satışlarında Yıllık Artışlar

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 19,2 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 17,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,3 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,6 arttı

Ticaret satış hacmi, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı. - İSTANBUL