Ticaret ve Perakende Satış Hacminde Artış

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında ticaret satış hacminin yıllık bazda %9,6, perakende satış hacminin ise %11,5 oranında arttığını açıkladı. Ancak, ticaret satış hacmi aylık %3,1 azalırken, perakende satış hacmi aylık %2,8 arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 9,6 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 11,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,5 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,1 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,8 arttı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,8 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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