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Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 6,5, perakende satış hacmi ise yüzde 12,2 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 6,5 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ticaret satış hacmi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,5 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,1 arttı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,1 arttı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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