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Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 5,3 Arttı

Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 5,3 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak 2025'te ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarken, perakende satış hacmi yüzde 12,5 artış gösterdi. Ancak, aynı ayda ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,1 azaldı.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 5,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,5 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,1 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,0 arttı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,0 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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