Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 22,5 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış gösterdi. Perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 14,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 14,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,7 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,3 arttı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,3 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
