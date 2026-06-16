Tüik: Perakende Satış Hacmi Nisan Ayında Yüzde 11,4'e Yükseldi

(ANKARA) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 0,1 artarken, perakende satış hacmi yüzde 11,4 yükseldi.

TÜİK, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 7,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 azaldı. Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,4 arttı.

Aylık verilerde ise ticaret satış hacmi Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalış kaydetti. Alt kalemlere bakıldığında, aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 arttı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,7 azalırken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 geriledi.

Kaynak: ANKA