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Ticaret Satış Hacmi Haziran Ayında Azaldı

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Ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı. Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,0 arttı.

Ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verisini açıkladı. Ticaret satış hacmi (2021=100) Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,0 arttı

Ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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