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Ticaret Satış Hacmi Azaldı, Perakende Satış Hacmi Arttı

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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,4 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 arttı. Aylık olarak ise ticaret satış hacmi yüzde 3,2 azaldı, perakende satış hacmi ise yüzde 2,6 arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,2 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,6 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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