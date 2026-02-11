Haberler

Ticaret ve perakende satış hacmi Aralık 2025'te aylık ve yıllık bazda arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025'te ticaret satış hacminin yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacminin ise yüzde 16,3 yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yüzde 16,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artış gösterdi. Bu dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi değişmezken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

Ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış kaydetti. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3, perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,3 yükselirken, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
