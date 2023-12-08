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Ticaret İl Müdürü İsmail Maden: Yılbaşı alışverişlerinde siber dolandırıcılığa dikkat

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Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, yılbaşı öncesinde siber dolandırıcılığın arttığını ve vatandaşları uyardı. Online alışveriş sitelerindeki yılbaşı kampanyaları ve uygun fiyatlı hediye arayışının güvensiz sitelere yönlendirebileceğini belirten Maden, tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden yılbaşı öncesinde siber dolandırıcılığın arttığını ve doğruluğunu kontrol etmeden yılbaşı içerikli temalara hemen tıklanmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Maden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"2024 yılına girmeye sayılı günler kala, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler online alışveriş sitelerini her zamankinden daha çok ziyaret etmektedir. Yoğun yılbaşı kampanyaları ve uygun fiyatlı hediye arayışı, tüketicilerimizin zaman zaman güvensiz siteleri ziyaret etmelerine de sebep olabilmektedir. Bu nedenle yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı yılın bu son günlerinde siber dolandırıcılık faaliyetlerinin de arttığı görülmektedir. Tüketicilerimizin kendilerini siber dolandırıcılardan korumak ve yılbaşı alışverişinin mağduriyete dönüşmesini engellemek için uymaları gereken önemli birkaç hususu belirtmek istiyorum.

Tüketicilerimiz Yılbaşı temalı içeriklere hemen tıklamamalı, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol etmelidir. Çünkü kötü niyetli kişilerin gönderdiği linklere tıklandığında tüm kişisel bilgiler dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edilmelidir. Düşünmeden girilecek linkler virüs bulaştırabilir. Bu nedenle bir tanıdıktan dahi gelse kendisi ile iletişime geçilip teyit edilmelidir. Tüketicilerimiz Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmemelidir, yani bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir ihtimalle gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğu düşünülürse yeni bir tarayıcı açılarak web sitesinin adresi doğrudan bu adres çubuğuna yazılmalıdır. Verilen bilgilere dikkat edilmelidir. Alışveriş yapılan site sipariş için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamamalı ve hemen alışveriş sonlandırılmalıdır. Mağazaların web siteleri yerine uygulamaların kullanılması uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılmaktadır. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapılacaksa, alışveriş yapılan sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olunmalıdır.

Bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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