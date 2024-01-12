Ticaret Borsalarında Geçen Yıl 185 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos-kasım döneminde 185 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yıl söz konusu aylar arasında borsalarda 185 bin 89 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 52 bin 97 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti, 34 bin 969 tonla Ordu, 22 bin 807 tonla Düzce/Bolu izledi.