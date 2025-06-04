Ticaret Borsalarında Fındık İşlemleri 576 Bin Tonu Geçti

Ticaret Borsalarında Fındık İşlemleri 576 Bin Tonu Geçti
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Giresun Ticaret Borsası'na göre, 2024 Ağustos-2025 Nisan döneminde 21 ticaret borsasında toplam 576 bin 155 ton fındık satışı gerçekleştirildi. En fazla işlem Sakarya ve Ordu'da yapıldı.

Ticaret borsalarında 9 ayda 576 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Nisan ayları arasındaki 9 aylık dönemde borsalarda 576 bin 155 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem 122 bin 107 ton ile Sakarya'da gerçekleşti. Bu kenti 116 bin 560 tonla Ordu, 94 bin 356 tonla Düzce ve Bolu, 94 bin 246 tonla Giresun takip etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
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