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Ticaret Borsalarında Ağustos-Ekim Döneminde 137 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

6 Aralık 2023 15:12 Son Güncelleme: 15:14 Abone Ol

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-ekim döneminde 137 bin tonu aşkın fındık işlem gördü. Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, bu yıl söz konusu aylar arasında borsalarda 137 bin 507 ton fındık satıldı. En fazla işlem 39 bin 718 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti, 25 bin 489 tonla Ordu, 17 bin 237 bin tonla Düzce/Bolu izledi.