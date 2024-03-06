Üye Girişi
Haberler

Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 Döneminde 280 Bin Tonu Aşkın Fındık İşlem Gördü

Güncelleme:

Giresun Ticaret Borsası (GTB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki ticaret borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde toplamda 280 bin 352 ton fındık satışı gerçekleştirildi. En fazla işlem Sakarya'da yapıldı.

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde 280 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu 6 aylık dönemde borsalarda 280 bin 352 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 77 bin 147 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 54 bin 785 tonla Ordu, 33 bin 66 tonla da Bolu/Düzce izledi.

GTB'de ise 25 bin 842 ton fındık işlem gördü.

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Giresun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kaç yaşında, nereli? Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kaç yaşında, nereli? Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kaç yaşında, nereli? Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kaç yaşında, nereli? Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli? Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli? İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli? Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli? Şafak Soy kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kaç yaşında ve nereli? Necati Topaloğlu kimdir? CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title