Ticaret Borsalarında 603 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2022 ile Mayıs 2023 döneminde, 603 bin tonu aşkın fındık işlem gördü. Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ticaret borsalarında Ağustos 2022 ile Mayıs 2023 döneminde, 603 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2022 Ağustos ile 2023 Mayıs aylarında borsalarda 603 bin 386 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 127 bin 798 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 127 bin 235 tonla Ordu ve 80 bin 69 tonla Giresun izledi.