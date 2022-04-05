Ticaret borsalarında 328 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Haberler

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Ticaret borsalarında 328 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

AA - Atakan Çıtlak - Ekonomi
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Ticaret borsalarında 328 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Şubat 2022 döneminde 328 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Şubat 2022 döneminde 328 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Şubat 2022 döneminde borsalarda 328 bin 22 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 76 bin 70 tonla Ordu'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 69 bin 627 tonla Sakarya ve 48 bin 912 tonla Giresun izledi.

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi

Giresun, Ticaret, Fındık, Ekonomi, Haberler

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