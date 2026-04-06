Ticaret borsalarında 7 ayda 261 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası, 2025 Ağustos-2026 Şubat dönemi arasında 21 ticaret borsasında 261 bin ton fındık satışı yapıldığını açıkladı. En fazla işlem Sakarya'da gerçekleşti.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Şubat arasındaki 7 aylık dönemde borsalarda 261 bin 914 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 54 bin 10 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 53 bin 101 tonla Giresun, 38 bin 95 tonla Düzce ve Bolu takip etti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

