Ticaret Bakanlığının e-ihracat destekleri belli oldu (2)

Ticaret Bakanlığınca yürütülecek e-ihracat destekleri kapsamında, "Uzak Ülkeler Stratejisi"nde yer alan ülkeler başta olmak üzere hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 20 puan artırılarak uygulanacak.

E- İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında şirketlerin yurt dışı pazarlara daha bilinçli bir şekilde erişimlerini sağlamakta iş birliği kuruluşlarına da önemli misyonlar yüklendi. Bu kuruluşlara, üyelerinin e-ihracata yönlendirilmesi konusunda, e-ticaret alanında heyetler düzenleme, e-ihracat tanıtım ve geliştirme projelerini geliştirmeleri konusunda yürütecekleri faaliyetler için ayrıca destekler verilecek.

Bakanlığın açıkladığı "Uzak Ülkeler Stratejisi", Karar kapsamında verilen desteklere de yansıtıldı. E-ihracat desteklerinde hedef ülkeler, geleneksel ihracat desteklerinden farklı olarak, ülkelerin e-ticaret hacimleri, nüfusları, tüketici davranışları dikkate alınarak belirlendi.

"Uzak Ülkeler Stratejisi"nde yer alan ülkeler başta olmak üzere hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 20 puan artırıldı. Böylece Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Kanada gibi ülkelerin yanı sıra Brezilya ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelere e-ihracat yoluyla açılım sağlanabilecek.

Kararla ülkelere göre "terzi usulü" destekler getirilirken, Çin'de e-ticaret pazar yerlerinde zorunlu tutulan çevrim içi mağaza ve zorunlu danışmanlık hizmet harcamaları desteklenecek. Brezilya gibi pazara giriş şartlarının zor olduğu ülkelerde ise pazar yeri komisyonlarına ilişkin yapılacak harcamalar kısmen destek kapsamına alınacak.

Ticaret Bakanlığı önderliğinde "Türkiye E-ihracat Platformu" kurulacak. Böylece yeni nesil teknolojiler kullanılarak, Türkiye'nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınması, ihracatçıların farklı ülkelerde yer alan ithalatçılar için kolay ulaşılabilir olması ve ayrıca ihracatçıların da siparişlerini anılan platform üzerinden alabilmeleri amaçlandı.

Destek kalemleri

Karara göre, iş birliği kuruluşlarına yönelik destekler şu şekilde belirlendi:

İş birliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek. E-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerine yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon 250 bin liraya kadar destek verilecek. Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon liraya kadar destekten yararlanacak.

İş birliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderlerine, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az 1, en fazla 4 yıl süresince yıllık 4 milyon liraya kadar yüzde 75 oranında destek verilecek. E-ihracat tanıtım desteğinden iş birliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılacak.

E-ihracatı geliştirme projesi desteği

İş birliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik gerçekleştirecekleri, dijital pazar yeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazar yeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e- ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazar yeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri yüzde 75 oranında, aynı anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 15 milyon liraya kadar destekten yararlanacak.

Türkiye E-İhracat Platformu desteği

Bakanlık tarafından görevlendirilecek iş birliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye'nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformu'nun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin iş birliği kuruluşunun giderleri yüzde 75 oranında ve en fazla 5 yıl süresince, yıllık en fazla 150 milyon liraya kadar desteklenecek. Bu kapsamda en fazla 1 proje destek alabilecek.

Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30 milyon liraya kadar destekten faydalanacak.

Hedef ülkeler

Karar kapsamında belirtilen destek oranları, Bakanlıkça e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 puana kadar artırılabilecek. Bu destekler, ilgili ülkeler Bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanacak.

Yararlanıcılara yönelik yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği ile çevrim içi mağaza desteği, Bakanlıkça belirlenen e-ihracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak belirlenen ülkelere yönelik verilecek. Söz konusu maddeler kapsamındaki destekler için hedef ülke ilave puanı uygulanmayacak.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında "(TÜFE + Yİ-ÜFE)/2" oranında güncellenecek.

Karar kapsamında tanımlanan ve 18 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar" kapsamında desteklenen pazar yeri ve perakende e-ticaret siteleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenen süre ve usulde bu Karar kapsamındaki desteklere başvurabilecek.

(SON)