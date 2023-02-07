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Ticaret Bakanlığından deprem bölgesine İGE AŞ aracılığıyla 100 milyon lira bağış

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığından deprem bölgesine İGE AŞ aracılığıyla 100 milyon lira bağış

Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) aracılığıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik 100 milyon lira bağışta bulundu.

Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) aracılığıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik 100 milyon lira bağışta bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, İGE AŞ aracılığıyla deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlara 100 milyon lira bağış yaptı.

Söz konusu para AFAD hesaplarına aktarıldı.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kahramanmaraş Ekonomi Haberler

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