Ticaret Bakanlığı: "Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında...
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Ticaret Bakanlığı: "Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır.
Ticaret Bakanlığı : "Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi