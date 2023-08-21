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Ticaret Bakanlığı: "Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında...

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Ticaret Bakanlığı: "Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

Ticaret Bakanlığı : "Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Yunanistan Dedeağaç Ekonomi Haberler

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