Ticaret Bakanlığı, yılbaşı kampanyalarını mercek altına aldı Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, yılbaşı indirimleri ve yeni yıl fırsatları kampanyalarını mercek altına alacağını duyurdu. Tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını mercek altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl sonu alışverişlerinde tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve satıcıların yasal sorumluluklarının hatırlatılmasının önemine dikkat çekildi.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen ve "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyaların, Bakanlıkça mercek altına alındığını vurgulanan açıklamada, "Yılın son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam edecek. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yeni yıl alışverişlerini güvenle yapabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapılmasının önemine işaret edildi.

Taklit sitelere dikkat edilmeli

"Yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cezbedici sunumlara hemen itibar edilmemesi ve ürünün fiyatının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. İnternet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli, özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmeli. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu okumalı."

Kampanyanın kapsamı açıkça belirtilmeli

Açıklamada, tüketicilerin, yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" adresinden başvuru yapabileceği hatırlatılarak, satıcı ve sağlayıcılara dair şu uyarılarda bulunuldu:

"İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamı açıkça belirtilmeli. Anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınılmalı. Eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net şekilde ifade edilmeli. 'Kişiye özel fiyat' veya 'avantajlı teklif' gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketici açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmeli. Şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketiciler eksiksiz olarak aydınlatılmalı."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
500

