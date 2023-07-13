Ticaret Bakanlığı, Yanıltıcı Reklamlara 6 Milyon TL Cezası Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu toplantısında tüketicileri aldatan ve yanıltan reklamlar hakkında 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bu ayki toplantıda 80 adet mevzuata aykırı reklam dosyası bulunurken, toplamda 6 milyon 70 bin 113 TL ceza ve 6 adet erişim engeli tedbiri uygulandı.

TİCARET Bakanlığı, bu ayki Reklam Kurulu toplantısında; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve ticari uygulamalar hakkında 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Reklam Kurulu, 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 335 sayılı toplantısında; yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı. Reklam Kurulu'nca bu ayki toplantıda; görüşülen 94 adet dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulanmasına ve 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Böylece, yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam 1253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43 milyon 733 bin 953 TL idari para cezası uygulanmasına ve 34 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.