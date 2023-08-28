Ticaret Bakanlığı, Togg modelleriyle ilgili olarak ilan sitelerinde yasa dışı fiyatlandırmalar ve stoklanmış araç iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Sahibinden.com da bu açıklama üzerine harekete geçerek ilan sayfalarına Togg uyarısı yerleştirmeye başladı.

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg'a yönelik manipülatif ilanlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sarı sitelerde fahiş fiyatlardan otomobil satışı gerçekleştiren kişilerin takip edileceği belirtildi. Sahibinden.com da bu açıklama üzerine harekete geçerek ilan sayfalarına Togg uyarısı yerleştirmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı ve Sahibinden, manipülatif Togg ilanları için uyardı

Ticaret Bakanlığı, Togg modelleriyle ilgili olarak ilan sitelerinde yasa dışı fiyatlandırmalar ve stoklanmış araç iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlık; ikinci el araçlar için sıfır fiyatı üzerinden ilan verme, stoklanmış yeni araçları piyasaya sürerek fiyat düşürme gibi manipülatif girişimlerle ilgili şikayetler aldıklarını belirtti.

Sahibinden.com'da yer alan bilgilendirmeye göre, sarı sitelerde normal fiyattan ilan açıp telefon görüşmelerinde fahiş artışlar talep edenlerle ilgili soruşturma başlatacaklarını dile getirdi. Togg'a yönelik bu tür manipülatif girişimlerin önünün kesileceği ve yasal yollardan caydırıcı tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

13123123

Ayrıca açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları sayesinde yasa dışı ilanlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandığı belirtildi. "Stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlarla ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir" denildi.

Kaçak Togg ilanlarıyla ilgili olarak, "Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.