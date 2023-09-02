Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği denetimlerini genişletiyor

Ticaret Bakanlığı, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde denetimi sıklaştırarak kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gruplarında da ürün güvenliği denetimlerine başlayacak.

Ticaret Bakanlığı, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetimi sıklaştırılarak kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gruplarında ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak denetimlerine başlanılacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamında olan bazı ürünlerin denetim oranı artırılarak denetim kapsamında olmayan bazı ürün grupları da denetim kapsamına ekleniyor.

İthal ürünlerin Avrupa Birliği ve Türkiye'de geçerli olan aynı teknik düzenlemelere uygun olarak üretildiğine dikkat edilirken, ithal edilen ürünler Türkiye'de aynı teknik düzenlemelere göre testlere tabi tutuluyor.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden koordine edilen ithalattaki ürün güvenliği denetimleri sayesinde, kurallara uyan firmaların haksız rekabete uğramalarının önlenmesi ve bu haksız rekabetten yerli sanayinin korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda, bazı ürün gruplarındaki mevcut denetimler artırılarak, henüz denetimi gerçekleştirilmeyen bazı ürünlerde kapsama alınıyor.

Ticaret Bakanlığı ise denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetimi sıklaştırılarak kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gruplarında ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak denetimlerine başlanacak. - ANKARA