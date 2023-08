Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketlerini faaliyetten men etti

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı. Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğe göre, Artımet Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. ile Çetpa Liman Hizmetleri Taşımacılık Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 6 ay, Promaster Sörvey Gözetim ve Danışmanlık Ltd. Şti. 3 ay, Artımet Kontrol Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. ise 1 ay faaliyetten men edildi.