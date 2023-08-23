Ticaret Bakanlığı, Togg'ların pahalı satış ilanlarına müdahale ediyor

Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg, ülkemizde en çok gündem olan firmaların başında geliyor. Yerli üretici pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken, bu noktada üretilen model sayısının artmasıyla yavaş yavaş ikinci el piyasasının da oluşmaya başladığını belirtmekte fayda var. Ancak görünüşe göre bazı Togg sahipleri bu durumu suistimal ederek aracı sıfırından daha pahalı fiyatlara ilana koyuyorlar. Son olarak Ticaret Bakanlığı bu gibi satış ilanlarını mercek altına aldı. Konuyla ilgili açıklama da geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Ticaret Bakanlığı sıfırından pahalıya satılan Togg'lar için devrede

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda patlak veren ve sıfırından daha pahalıya satılan Togg modelleri için devreye girdi. Bu noktada satış sitelerindeki ilanları mercek altına alan bakanlık, son açıklamasında bu durumu milli duyguları sömürmek maksadıyla sıfır fiyatının üzerinde satış yapma şeklinde nitelendirdi.

Bakanlık, kendilerine gelen şikayetlerin ardından ilan sitelerindeki ilanları sıkı bir şekilde takip edeceğini açıkladı. Ayrıca sıfır fiyatının üzerinde satış yapmak isteyenlere de kesinlikle göz yumulmayacağını söyledi. Bu kapsamda ilgili kişiler hakkında yasal sürecin başlayacağını ve caydırıcı tedbirlerin alınacağını belirtelim.

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Bu gibi ilanlardaki dikkat çeken detaylardan birisi de piyasa şartlarına uygun teklif verenlere geri dönüş yapılacağı ifadesinin yer alması oldu. Burada bir nevi bir açık artırma söz konusu ve bu durum aracın sıfır fiyatının çok daha yukarısına çıkmasına neden oluyor. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil, ilanlarda şaşırtan daha birçok satış yöntemi karşımıza çıkıyor.

Açıklamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

" Türkiye'nin vizyon projesi, yerli ve milli aracımız TOGG ile ilgili olarak son zamanlarda ilan sitelerinde, Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanların olduğu ve bu konuda şikayetlerin bulunduğu tespit edilmiştir.

İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talep etme, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat arttırma oyunlarına karşı, Ticaret Bakanlığı olarak sıkı denetimlerimiz devam etmektedir. Bakanlığımızın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında % 95 oranında azalma kaydedilmiş, stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir.

Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de, şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır.

Bu sebeple, Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan TOGG'la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır.

Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojimizin eseri TOGG, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir.

Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır."

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