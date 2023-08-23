Ticaret Bakanlığı, Togg ilanlarına inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektöründe aldığı karar ve tedbirler istikametinde kanunlara aykırı şekilde verilen Togg ilanlarına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Togg araçlarını ilan sitelerinde fahiş fiyat talep eden ve ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talep edenlere göz yumulmayacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de şikayetler istikametinde tespitler hızla yapıldığını ve yasal işlemler uygulandığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan Togg'la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır. Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojimizin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir. Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden Togg ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır." - ANKARA