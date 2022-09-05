Ticaret Bakanlığı temmuzda 425 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuzda 425 firma için izin belgesi düzenledi. Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuzda 425 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlığın temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temmuzda 425 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı. Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 19 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Ekonomi Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya Ticaret Bakanlığı Ekonomi Haberler

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