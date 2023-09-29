Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda...
Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi