Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'ndan 120 dosyaya ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından incelenen dosyalardan mevzuata aykırılık tespit edilen 120'sine durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kurulun son toplantısında yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamlar ve örtülü içki reklamları da ele alındı.

TİCARET Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından incelenen dosyalardan mevzuata aykırılık tespit edilen 120'sine durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'nun, vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici filler ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları aldığı belirtildi. Kurulun son toplantısını 12 Eylül'de gerçekleştirdiği kaydedilerek, "Görüşülen 138 dosyadan 120'si mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Toplantıda 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

ÖRTÜLÜ İÇKİ REKLAMINA YAPTIRIM UYGULANDI

Son dönemlerde özellikle sosyal medya mecralarından ticari reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtımlarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, reklamı yasak olan bir alkollü içeceğin söyleşi, sohbet formatında tasarlanmış bir içerikle, ürün adına doğrudan yer vermeden dekor üzerine yerleştirilerek ürün ismi veya görseline yer verilmeksizin ürünle özdeşleşmiş sloganların kullanılması yoluyla tanıtımı yapılmış olduğu tespit edilmiş ve söz konusu örtülü reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmış bulunmaktadır."