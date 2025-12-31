Haberler

Bazı ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması açıldı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerin ithalatındaki artışın yerli üreticilere etkilerini incelemek amacıyla koruma önlemi soruşturması başlattı. Yapılan ön incelemede, ithalatın yerli üretim üzerindeki zarar veya tehdit oluşturmada kritik bir seviyeye ulaşmış olabileceği belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerin ithalatında yaşanan artışın yerli üreticiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Bakanlığın, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıt ve karton ile tereftalik asit tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında koruma önlemi uygulanması için yerli üreticilerce başvuru yapıldı.

Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, bu ürünlerin ithalatında son dönemde nispi ve mutlak artış görüldüğü, yerli üreticilerin üretim, yurt içi satışlar, verimlilik kapasite kullanım oranı ve karlılık gibi bazı ekonomik göstergelerde bozulmalar olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, İthalatta Koruma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, söz konusu eşyaların ithalatında yaşanan artışın, yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar veya tehdidi oluşturup oluşturmadığının incelenmesi amacıyla koruma önlemi soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, Bakanlıkça, 78 miligram veya daha fazla viskozitesi olan ürünlerin ithalatına yönelik de yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde söz konusu ürüne yönelik koruma önlemi soruşturması açılmasına, azami 200 gün süreyle de geçici önlem uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
