Ticaret Bakanlığı: Ticari Eşya Yakalama Değeri 2025 Yılında 53 Milyar 655 Milyon Lira Oldu

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, ticari eşya yakalama değerlerinde rekor artış olduğunu belirterek, 2024 yılı içerisinde 24,7 milyar lira olan ticari eşya yakalama değerinin 2025 yılı itibarıyla, yüzde 117 artışla 53 milyar 655 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ve Yasa Dışı Ticarete Mücadele kapsamında 2025 yılında yürütülen denetim ve operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, ticari eşya yakalama değeri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 117 artarak 53 milyar 655 milyon lira ulaştı.

Açıklamada, değerli maden yakalamalarının 2024 yılında 5,1 ton iken 2025 yılında 18,9 tona yükseldiği belirtildi. Akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ise 2025 yılı içerisinde toplam 3 bin 725 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiği, yakalamaların parasal değerinin 152 milyon 634 bin lira olarak gerçekleştiği kaydedilerek bu rakamın bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 oranında değer artışına işaret ettiği ifade edildi.

Tütün ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik denetimlerde, 2025 yılı boyunca 2 bin 434 olayda toplam 1 milyar 359 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü ele geçirildği belirtilen açıklamada, elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ise 10,7 milyon adet elektronik sigara ve aksamı yakalanırken, bu yakalamaların değerinin 571 milyon 661 bin lira olduğu bildirildi.

Açıklamada, tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik denetimlerde, bir önceki yıla göre yüzde 283 değer artışıyla 147 milyon 116 bin lira tutarında yakalama yapıldığı aktarıldı. Tekstil ürünlerinde ise 5 milyar 65 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, olay sayısında yüzde 31, yakalama miktarında ise yüzde 189 artış sağlandığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, ticari eşya yakalama değerlerinde rekor artışla sonuçlanmıştır.

2024 yılı içerisinde 24,7 milyar lira olan ticari eşya yakalama değeri, 2025 yılı itibarıyla, yüzde 117 artışla 53 milyar 655 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.

Gümrükler Muhafaza teşkilatının güçlü insan kaynağıyla yürütülen kontroller kapsamında, 2025 yılında 16 bin 948 personel ile; 187 milyon yolcu, 8,4 milyon konteyner, 956 bin uçak, 108 bin gemi, 5,1 milyon TIR, 5 milyon binek araç gümrük kontrolünden geçirilmiştir. Gümrük hizmelira erinde etkinlik ve güvenliği artırmak amacıyla, modern teknolojiye dayalı uygulamalar yaygınlaştırılmıştır. Yerli ve milli, temassiz tarama sistemleri yaygın biçimde devreye alınmıştır.

Yapay zeka destekli risk analizleri ile kaçakçılıkla mücadelede öngörü ve isabet oranı artırılmıştır. Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla, hava, kara ve deniz girişleri 7/24 anlık olarak izlenmekte, riskli durumlara gecikmeksizin müdahale edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı; dürüst üretici, esnaf ve taciri korumaya, halk sağlığını tehdit eden kaçak Ürünlere geçit vermemeye, yasa dışı ticarelira e tavizsiz mücadeleye 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; yasal ticaret kolaylaştırılacak, yasa dışı ticarete asla müsaade edilmeyecektir."