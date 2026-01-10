Haberler

İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda toplamda 500 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, bu yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit vermezken, İstanbul Havalimanı'nda Meksika'dan gelerek transit olarak Avustralya'ya gidecek bir kargo gönderisinde 443 kilogram metamfetamin yakaladı.

Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise İran'dan gelen tırdaki 63 kilogram sıvı metamfetamine, 33 kilogram esrara ve 25 kilogram afyon sakızına el koydu.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele aralıksız sürdürülecek

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler, hem fiziki temassız kontrol sistemleri (x-ray) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerle detaylı aranıyor.

Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bu yıl da aralıksız sürdürülecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti