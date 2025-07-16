Ticaret Bakanlığı'ndan Uluslararası Gözetim Şirketlerine Faaliyet Durdurma Ceza

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Ticaret Bakanlığı, tebliğ hükümlerine aykırı davranan üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. RTSC, Mentor Marine Consultants ve Stan Loza'nın faaliyetleri sırasıyla birer ay ve iki ay süreyle durduruldu.

Ticaret Bakanlığı, üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Bakanlığın Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ hükümlerine aykırı davranan RTSC Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Mentor Marine Consultants İstanbul Sigorta Ekspertiz Gözetim ve Danışmanlık Hizmeti Ticaret Limited Şirketinin faaliyetleri birer ay, Stan Loza Gözetim Etüd Kontrol Servis Hizmet Ticaret Limited Şirketinin faaliyeti de iki ay durduruldu.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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