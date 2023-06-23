Ticaret Bakanlığı'ndan turizm sektörüne uyarı

TİCARET Bakanlığı, yaz aylarının gelmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicileri uyardı.

Açıklamada; özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesaj üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği belirtilerek, şu uyarılar yapıldı:

Uyuşmazlık halinde tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceği belirtilerek, "6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır: Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 2023 yılı için 66 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, kaymakamlık bünyesinde bulunan ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir" denildi.