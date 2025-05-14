Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketicilere Seyahat Uyarısı

TİCARET Bakanlığı, tüketicileri bayram ve yaz tatilleri öncesi paket tur ve otel konaklamalarına ilişkin rezervasyonlarda dikkat etmeleri gereken hususlarda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaz aylarının ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte muhtelif seyahat acenteleri tarafından paket tur ve otel konaklamalarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütüldüğü görülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, söz konusu tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürüttüğümüz incelemelere istinaden 2023 yılından bugüne kadar 9 firma hakkında düzenlenen 7 soruşturma raporu Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş; 21 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda yaklaşık 16 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. 19 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir" denildi.

Tüketicilerin mağdur edilmelerini önlemek amacıyla, dikkat edilmesi gereken hususların aktarıldığı açıklamada, "Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilirler. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, ünvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve internet sitelerinin ETBİS'e (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesinde, sosyal medya yerine seyahat acentesinin kendi internet sitesi üzerinden satın alınmasının tercih edilmesinde fayda bulunmaktadır. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

'SÖZLEŞME FESİH HAKKINIZ BULUNMAKTADIR'

Tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunduğuna dikkat çekilerek, "Buna göre tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. 6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır; tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri. Tüketiciler, firmaların uygulamaları veya sözleşmenin ayıplı ya da eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda, 2025 yılı için değeri 149 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığımıza bağlı tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir" denildi.