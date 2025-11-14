Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketici Hakem Heyetleri ile İlgili Açıklama

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetleri'nin kapatılmadığını, il merkezlerinde yeniden yapılandırılacağını ve hizmet kalitesinin artırılacağını duyurdu. Bakanlık, karar süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tüketici Hakem Heyetleri'nin kapatılmadığı belirtilerek, heyetlerin il merkezlerinde yeniden yapılandırılmasıyla karar süreçlerinin hızlandırılmasının ve hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan düzenleme, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama değil; karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapı ile yürütülmesine yönelik bir dönüşümdür. Düzenleme ile tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını bildirdi. Bakanlık, tüketici hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılarak güçlendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Tüketici Hakem Heyetlerinin kuruluşu, yetki alanı ve iş bölümünün mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği ifade edilerek, ihtiyaçlara göre bu yapıların Bakanlık onayıyla kurulabildiği veya yeniden düzenlenebildiği kaydedildi. Bakanlık, hizmet kalitesini artırmayı ve karar sürelerini kısaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması, karar alma sürelerinin kısaltılması, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması ve ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi gerekçeleriyle hakem heyetlerinin il merkezlerinde Ticaret İl Müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda büyükşehir statüsündeki 19 ilde Tüketici Hakem Heyetlerinin il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla yetki alanlarının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiği, toplam 170 hakem heyetinin karar mercii olarak yetkilendirildiği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla yapılan düzenleme, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama değil; karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapı ile yürütülmesine yönelik bir dönüşümdür.

Ticaret Bakanlığımız, 2018 yılında gerçekleştirilen benzer bir yapılanmada herhangi bir aksaklık yaşanmadığını, aksine süreçlerin iyileştiğini hatırlatmaktadır. 2017 yılında 174 gün olan ortalama karar süresi, 2024 yılında yaklaşık 98 güne düşmüştür. Bu sonuç, yeniden yapılandırma çalışmalarının tüketici yararına işlediğinin güçlü bir göstergesidir.

Yapılan yeni düzenleme ile tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Aksine, karar alma sürelerinin daha da kısalması ve uygulama birliğinin artması beklenmektedir. Sistem esnek bir yapıya sahiptir. İş yükü artması halinde, tüketici hakem heyeti sayısı Ticaret Bakanlığımızın onayıyla her zaman artırılabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir kayba uğramaması için tüm tedbirler alınmıştır. Uygulamada yeni ihtiyaçların doğması halinde gerekli ilave adımlar da derhal hayata geçirilecektir."

Kaynak: ANKA / Ekonomi
