Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde marketlerde 1,7 milyon ürünü daha denetledi

Ticaret Bakanlığı, 3-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde 8 bin 546 markette toplam 1,7 milyon ürünü kontrol etti ve 24,7 milyon lira para cezası uyguladı. Denetimlerin amacı, vatandaşların huzurlu bir Ramazan geçirmesini sağlamak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi.

Söz konusu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.

Kaynak: AA
