Ticaret Bakanlığı'ndan Otomotivde Yeni İlan Doğrulama Sistemi

TİCARET Bakanlığı, 16 Haziran itibarıyla, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) yetki doğrulama uygulamasının tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarını önlemek, ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellenmek amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin kurulduğu belirtilerek, "Otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımızca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesini teminen Ticaret Bakanlığımız tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kurulmuştur. Bu çerçevede, ilan platformlarının EİDS'ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmakta olup, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçilmiştir" denildi.

'YETKİSİZ KİŞİLERCE İLAN GİRİŞİ YAPILAMAYACAKTIR'

EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulamasının, 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alındığı anımsatılarak, "16 Haziran 2025 itibarıyla ise EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Böylece, EİDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz" ifadelerine yer verildi.