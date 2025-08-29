Ticaret Bakanlığı'ndan Kırtasiye Denetimleri: Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans

Hadican EROL / İSTANBUL ( DHA) TİCARET Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'deki okul ve kırtasiye malzemeleri satan iş yerlerini denetledi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da kırtasiye ve okul malzemeleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerde eş zamanlı olarak ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetim kapsamında, ürünlerin güvenliği ve piyasadaki fiyatların uygunluğu incelendi. Ekipler ürünlerin oluşturabileceği risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla etiket kontrolü de yaptı.

'GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS'

Bakanlığa bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi kapsamında fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimde fiyat, menşei, fiyat değişim tarihleri kontrol edildi. Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürün tespitinde tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulanacağı belirtildi. Denetimler 81 il geneli devam edecek.

'DENETİMLERİN SÜREKLİLİĞİ OLMALI'

Denetimi yapılan kırtasiye sahibi Hatice Ölgün denetimlerin arttırılması gerektiğini vurguladı. Hatice Ölgün, "Yapılan denetimlerin bence sürekliliği çok önemli. Sürekli yapılması gerekiyor. Hem vatandaş için hem bizim için haksız rekabet için bence sürekli yapılması gerekiyor çünkü hepimizin çocuğu var. Hepimiz sağlıklı bir şekilde kaliteyi ucuza almak isteriz. O yüzden daha çok denetim yapılması gerekiyor. Fiyatlarla ilgili haksız rekabetle ilgili gelen ürünün fiyatıyla işte satılan ürün fiyatının karşılaştırılması gibi tarihler, gelen ürünlerin tarihleri, aradaki fiyat farklarının kontrolü yapıldı" dedi.