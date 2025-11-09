Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçak Makaron Operasyonu: 51 Milyon Tütütsüz Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 30 ayrı operasyonda piyasa değeri 274 milyon lira olan 51 milyon 344 bin makaron ve üretim malzemesini ele geçirerek kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım attı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 30 ayrı operasyonda piyasa değeri 274 milyon lira olan 51 milyon 344 bin makaron ve bunların üretim malzemesini ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza birimleri, ülke genelinde yürüttüğü denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmayıp, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı da kesintisiz mücadele yürütüyor.

Ekiplerce son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda, 51 milyon 344 bin makaron ve bunların üretim malzemesine el konuldu.

Yakalanan makaron ve üretim malzemesinin piyasa değerlerinin yaklaşık 274 milyon lira olduğu tespit edildi.

Operasyonlar, Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlüklerince yürütüldü.

Ayrıca Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin'de yürütülen makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, makaronlara ilave olarak 20 bin 746 bobin sigara kağıdı, ?3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile 1 filtre makinesi de ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.