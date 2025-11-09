Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçak Makaron Operasyonu: 51 Milyon Tütütsüz Makaron Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 30 ayrı operasyonda piyasa değeri 274 milyon lira olan 51 milyon 344 bin makaron ve bunların üretim malzemesini ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza birimleri, ülke genelinde yürüttüğü denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmayıp, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı da kesintisiz mücadele yürütüyor.

Ekiplerce son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda, 51 milyon 344 bin makaron ve bunların üretim malzemesine el konuldu.

Yakalanan makaron ve üretim malzemesinin piyasa değerlerinin yaklaşık 274 milyon lira olduğu tespit edildi.

Operasyonlar, Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlüklerince yürütüldü.

Ayrıca Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin'de yürütülen makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, makaronlara ilave olarak 20 bin 746 bobin sigara kağıdı, ?3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile 1 filtre makinesi de ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.