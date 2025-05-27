Ticaret Bakanlığı'ndan İthalatta Haksız Rekabete Karşı Yeni Tebliğler

Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin dört yeni tebliğ yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiyi ve milli üretimi haksız ticaret, dampingli ithalattan korumaya yönelik yeni tebliğler yayımladı. Yayımlanan dört tebliğ ile halihazırda 130 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirler alındı. 9 üründe 14 nihai gözden geçirme soruşturması, 9 üründe 23 damping soruşturması ise devam ediyor.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat çerçevesinde şikayet üzerine veya gerektiğinde re'sen yapılabilen inceleme sonucunda dampinge konu

olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılabiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğde başlatılan soruşturmalar aynı konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülecek. Soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenlerin tebliğde belirtilen süreler içerisinde Ticaret Bakanlığına başvurmaları gerekiyor. Soruşturmalar tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlemler ise yürürlükte kalacak. Yayımlanan tebliğler şöyle:

"2025/7 Sayılı Tebliğ (Sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler): İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/7 Sayılı Tebliğ çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 'sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)' ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak yerli üreticiden alınan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

2025/8 Sayılı Tebliğ (Güneş paneli bağlantı kutuları): İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/8 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yerli üretim dalı

tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 'güneş panelleri için bağlantı kutuları' ürününün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır.

2025/9 Sayılı Tebliğ (Sodyum glukonat): İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/9 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 'sodyum glukonat' ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır.

2025/10 Sayılı Tebliğ (Fotovoltaik panel çerçeveleri): İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/10 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 'fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler' tanımlı ürün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin, milli üretimin yanında yer almaya ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam etmektedir." - ANKARA