Bazı ürünlere ilişkin ithalat tebliğleri yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları tespit etti.

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği"ne göre, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç) başvuruların elektronik ortamda yapılmasını teminen işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlığın "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ"i ile tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

"Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ"e göre de aspartam, neotam, advantam ve sakarin gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ithal edilirken "serbest dolaşıma giriş", "dahilde işleme" ve "hariçte işleme" rejimlerine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.

"Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ" ile kara, hava ve deniz haritaları, atlas, küre ve benzeri dokümanlar (kadastral haritalar hariç) ile yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgilerinin ithalatına ilişkin esaslar düzenlendi.

"Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ"e göre de sivil hava taşıtlarının ithalinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce fiziksel ya da elektronik olarak düzenlenen uygunluk yazısı aranacak.

"Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ" ile kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyaların ithalat izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ" de yayımlandı. Tebliğ, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak bu ürünlerin güvenli şekilde piyasaya sunulması amacıyla hazırlandı.

"Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ" ile Kamu İhale Kanunu'nun 2'nci maddesinde sayılan, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Bakanlıkça hazırlanan "Gübre İthaline İlişkin Tebliğ" ile söz konusu ürünlerin ithalatı düzenlendi.

Bakanlığın harp silahları ile bunların aksam ve parçaları, radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler ile mushafların ithaline ilişkin tebliğleri de yayımlandı.

Ayrıca, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilere dair belgelerin onaylanmasına ilişkin esaslar da tespit edildi.

Söz konusu tebliğler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.