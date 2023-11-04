Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satış uyarısı

Ticaret Bakanlığı, Kasım Ayı İndirimleri sırasında mağduriyet yaşanmaması için tüketicilere ve satıcılara uyarılarda bulundu.

Tüketiciler, Kasım ayı boyunca "Efsane Kasım İndirimleri" ve "Şahane Cuma İndirimleri" gibi büyük kampanyaları merak içerisinde bekliyorken Ticaret Bakanlığı'ndan mağduriyet yaşanmaması için uyarı geldi.

Ticaret Bakanlığı, Kasım Ayı İndirimleri sırasında mağduriyet yaşanmaması için uyarıda bulundu

"Efsane Kasım İndirimleri" ve "Şahane Cuma İndirimleri" gibi büyük kampanyalar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça tercih edilen pazarlama yöntemlerinden birisi. Tabii bu gibi kampanyalarda amacı iyi olmayan satıcılar da hiç eksik olmuyor. Çeşitli kurumlar bu durumu engellemek için çalışmalar sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Olarak İndirimli Satış Kampanyalarında Mağduriyet Yaşanmaması İçin Uyarıyoruz (03.11.2023) pic.twitter.com/bYKtexEcda — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 3, 2023

Ticaret Bakanlığı, resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden paylaşılan gönderide indirimli satış kampanyalarında mağduriyet yaşanmaması için hem tüketicilere hem de satıcılara bir takım uyarılarda bulundu.

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Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için aşağıdaki hususların büyük önem arz ettiği belirtildi;

Alışveriş öncesi ihtiyaçların doğru belirlenmesi.

Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması.

Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması.

İndirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi.

İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığının kontrol edilmesi.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması.

İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi.

Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin ayrıntılı okunması.

İndirimli satış kampanya veya uygulamalarında bulunan satıcıların/sağlayıcıların ise aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerektiği belirtildi;

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi.

Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi.

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması.

Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi.

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