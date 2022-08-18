Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara yeni destekler

TİCARET Bakanlığı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren ihracatçılara yönelik yeni destekleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; son yıllarda dünya ticaretinin; yapısı, rotaları ve öne çıkan aktörleri itibarıyla küresel salgın, ticaret savaşları ve siyasi gerilimlerin gölgesi altında hızlı dönüşüm süreci içinde olduğu belirtilerek, "Ülkemiz, değişen küresel koşulların ortaya çıkardığı fırsatlar ve tehditlere ilişkin izlediği doğru strateji ve politikalar aracılığıyla bu süreçte hem dünya ticaretinden aldığı payı artırmış hem de dünya ticaretindeki merkezi konumunu güçlendirmiştir. Nitekim 2021 yılında yüzde 32,8 oranında artarak 225,2 milyar dolara ulaşan ihracatımız, 2022 yılının ilk yarısında 125,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Her geçen gün güçlü performansını yukarılara taşıyan ihracatımız yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara adım adım ilerlemektedir" denildi.

Karar ile yeni desteklere ilaveten mevcut desteklerde de güçlendirmeler ve değişiklikler yapıldığı belirtilerek, "Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırılmıştır. Birim kira desteğine paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik aidatı dahil edilmiştir. Gemi Yat Sektörü Tasarım Desteğinde tasarım hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcılarının kapsamı genişletilmiştir. Ülkemizin stratejik sektörleri arasında yer alan özellikle ilaç ve tıbbi cihaz/sarf gibi sektörlerimizin ihracatlarını hızlı bir şekilde tetikleyecek olan yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin giderler Pazara Giriş Belgeleri Desteği kapsamına alınmıştır. Yurt Dışı Fuar Desteği kapsamında KOBİ'lerimizin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara katılımları teşvik edilmiş ve daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedefiyle destekler farklılaştırılmış ve artırılmıştır. İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında getirilen yeni düzenlemeler ve destekler ile her geçen ay bir yenisi kırılan ihracat rekorlarının artarak devam etmesi, ülkemizin dünya ticaretinden aldığı pay artışının istikrarlı bir hale getirilmesi, ihracatçılarımızın dünya pazarlarında hak ettikleri yerin sağlamlaştırılması, ekonomimize ve istihdamımıza ivme kazandırılması hedeflenmektedir" denildi.